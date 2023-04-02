Болгары выбирают парламент: в пятый раз за два года

Болгарские граждане в стране и за рубежом в воскресенье участвуют в досрочных парламентских выборах. Уже в пятый раз за два года болгары голосуют за новый парламент.

Свой голос на выборах отдал и бывший премьер-министр страны Бойко Борисов, лидер партии ГЕРБ. Он считает, что единственным выходом из кризиса может стать мудрость политиков, а Болгарии, по мнению Борисова, в первую очередь нужно стабильное правительство.

Кирилл Петков, лидер партии "Продолжаем перемены" (которая выступает в коалиции с "Демократической Болгарией"), на выходе из участка отметил, что "голосовал за нормальное европейское правительство, за нормальные европейские дороги, нормальное европейское здравоохранение и образование".

На участке в Софии проголосовал президент Румен Радев.

"Я ожидаю, что разум и принципы возобладают, - заявил Радев после голосования. - Самое главное сегодня - проголосовать. Я призываю всех болгар голосовать, чтобы не позволить ещё решать их судьбу."

Глава государства предпочел воспользоваться электронным голосованием, поскольку, по его мнению, это лучшая защита от манипуляций на выборах.

Впервые в истории страны выборы в Народное собрание состоялись пять раз в течение двух лет. Два состава парламента (избранные 4 апреля и 11 июля 2021 года) не смогли сформировать правительство и были распущены.

Народное собрание 47-о созыва (избранное 14 ноября 2021 года) просуществовало недолго после того, как кабинету Кирилла Петкова был выражен вотум недоверия.

Следующее Народное собрание, избранное после парламентских выборов 2 октября 2022 года, также не смогло сформировать дееспособный кабинет министров.