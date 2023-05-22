Фонтан Треви окрасился в чёрный цвет

Euronews

Экоактивисты из организации "Последнее поколение" утверждают, что инвестиции в ископаемое топливо напрямую связаны с катастрофическими наводнениями в Италии

Знаменитый фонтан Треви в Риме окрасился в черный цвет. Виной тому акция активистов из экологической организации "Ultima Generazione" ("Последнее поколение").

Таким образом они выступают против "бездействия" правительства и институтов Италии в отношении изменения климата.

Экоактивисты утверждают, что продолжающиеся инвестиции в ископаемое топливо напрямую связаны с катастрофическими наводнениями, обрушившимися на Италию.

Это не первая подобная акция — ранее жертвами экоактивистов стали другие известные римские фонтаны, а также театр "Ла Скала" и итальянский сенат.