Экоактивист нарушил теледебаты в Женеве

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Акция протеста в прямом эфире - в Женеве экоактивист приклеился к трибуне, пытаясь сорвать теледебаты

Активист экологической группы "Восстание против вымирания" ворвался в прямой эфир теледебатов одного из швейцарских телеканалов и приклеился к трибуне.

Съемочная площадка была установлена рядом с мэрией Женевы, куда пригласили зрителей.

Главный редактор и ведущий телеканала Жереми Сейду отругал мужчину, который пытался продолжить акцию.

"Я отказываюсь вести это шоу вместе с вами. Это позор, вам не место на этой площадке", - сказал ведущий активисту.

Протестующий пытался что-то прокричать в микрофон, но на место прибыли техники с растворителем и вывели его.

В центре дебатов был второй тур выборов, на котором определялся состав местного совета Женевы.