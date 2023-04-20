В Австрии усиливается давление на радикальных экоактивистов

В Австрии усиливается давление на экоактивистов протестной платформы "Последнее поколение" ("Letzte Generation"), блокирующих движение на дорогах. Часть правительства требует тюремного заключения для таких манифестантов. А пока одна из самых известных активисток может быть депортирована — гражданку Германии Аню Виндл вызвали в ведомство по делам иностранцев.

"Буду ли я выслана из Австрии — это вопрос времени... И я должна подождать и посмотреть, получу ли я вообще письмо о депортации. Я думаю, что да, они попытаются избавиться от меня", — говорит активистка "Последнего поколения" Аня Виндл.

Она показала, как полицейские отклеивают руки манифестантов от асфальта: "Иногда это довольно болезненно, особенно если вы уже несколько раз приклеивали, как это делала я. Тогда раздражение кожи с каждым разом становится все сильнее".

"С помощью жидкости для снятия лака полицейские отклеивают руки от асфальта. Уже более года "Последнее поколение" еженедельно блокирует ранним утром движение на дорогах Австрии. Одно из главных требований группы: Австрии наконец-то нужен эффективный закон о защите климата", — передает корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер.

Срок действия предыдущего закона истек в 2020 году, партнеры по коалиции уже более 800 дней ведут переговоры по новому законодательству, которое будет регулировать пределы выбросов CO2 во многих районах страны.

"Я решительно выступаю за скорейшее принятие решения по этому закону о защите климата. Не секрет, что если бы я могла принять его самостоятельно, он бы уже был у нас. Но для этого мне нужно парламентское большинство, и я прилагаю все усилия, чтобы его получить", — заявила министр окружающей среды Австрии Леоноре Гевесслер.

Тем временем, "Последнее поколение" объявило об интенсивной волне протестов на май. По крайней мере, в течение трех недель будут перекрыты важные транспортные узлы в столице.