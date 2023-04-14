Немецкие экоактивисты отмечают закрытие АЭС

Euronews

В Германии противники ядерной энергетики отмечают грядущее закрытие последних атомных энергоблоков. Оно запланировано на субботу. Активисты складывают тысячи бумажных журавликов — как символ безопасности и мира.

Правда, по их словам, победа не окончательная: ещё многие годы будет решаться вопрос об утилизации атомных отходов и оборудования реакторов.

Мартина Гремлер, пресс-секретарь BUND:

«Мы считаем, что использовать технологию, связанные с которой риски мы не можем вполне контролировать, совершенно неправильно, учитывая, что у нас нет даже временных, не говоря уже о постоянных, хранилищ».

О возможности отказа от АЭС в Берлине говорили ещё с начала века. Катастрофа в Фукусиме стала последней каплей, и именно после неё приняли решение остановить все немецкие реакторы.

Это планировали сделать ещё в конце прошлого года. Российское вторжение в Украину и последовавший энергетический кризис заставил немного отодвинуть сроки — но не отменить планы.

Берлин решительно настроен отказаться от атомной энергии. Тем не менее, по данным опросов, планы правительства поддерживают лишь около четверти немцев.

Кристина Йовановски, Euronews:

«Критики этого решения говорят, что атомную энергетику моно использовать для снижения издержек промышленности Германии. Они говорят, возобновляемую энергетику действительно нужно развивать, но пройдет немало времени, прежде чем она полностью обеспечит потребности страны».

Клаус Винер, депутат Бундестага от ХДС:

«Возобновляемая энергетика будет играть большую роль в Германии. Проблема в том, что на это потребуется время. Нам нужно огромное количество энергии, учитывая трансформацию, которую мы наблюдаем. Так что на реальное наращивание необходимого потенциала уйдут годы, а может и десятилетия».

Экоактивисты утверждают, что отказ от инвестиций в атомные станции и хранилища как раз и позволил бы высвободить средства для стимуляции развития «зелёной» энергетики.

Мартина Гремлер, пресс-секретарь BUND:

«Вместо того, чтобы тратить деньги на атомные станции и производить ядерные отходы, эти деньги нужно вкладывать в развитие возобновляемых источников энергии, это лучше и чище».

В субботу активисты-«антиатомщики» планируют устроить новые манифестации возле всех трёх последних ядерных реакторов Германии.