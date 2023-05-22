Расистский скандал в испанской Ла Лиге

Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор подвергся оскорблениям на почве расизма во время матча с "Валенсией". ФИФА требует от испанской Ла Лиги соблюдать протокол.

Скандал на почве расизма набирает обороты в испанской Ла Лиге. Темнокожий бразилец Винисиус Жуниор, звезда "Реала", стал объектом насмешек во время матча с "Валенсией". Это продолжалось до тех пор, пока вингер мадридцев не стал участником потасовки, за что получил красную карточку и покинул поле под новые оскорбительные выкрики.

"Это неприемлемо, - заявил главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. - У испанской Лиги есть проблема, и это не Винисиус. Винисиус - жертва. Проблема очень серьёзная".

Правительство Испании потребовало "решительного ответа" и «санкций» от Ла Лиги за расистские оскорбления. Отреагировал на произошедшее и президент Бразилии Лула да Силва:

"Несправедливо, что мальчик, вырвавшийся из бедности, преуспевший в жизни, ставший одним из лучших игроков в мире — он, безусловно, лучший в "Реале" — подвергается преследованиям на каждом стадионе, на котором он играет".

Президент ФИФА выразил "полную солидарность" с Винисиусом, которого неоднократно оскорбляли на протяжении всего матча. Джанни Инфантино напомнил, что для таких ситуаций существует протокол, и призвал применять его во всех лигах.