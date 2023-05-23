Аресты в Испании в связи с расистским скандалом в футболе

Скандал в испанском футболе: 7 человек арестованы по подозрению в преступлении на почве расовой ненависти.

Испанская полиция арестовала четырёх человек по подозрению в преступлении на почве расовой ненависти. Предполагается, что они повесили на мосту в Мадриде куклу, изображающую бразильского игрока "Реала" Винисиуса Жуниора. Испанская Ла Лига подала в суд.

В понедельник председатель Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес высказался и по поводу расистских оскорблений в адрес Винисиуса в воскресном матче в Валенсии. По этому факту арестованы трое.

"Если даже только один фанат, один недоброжелатель или группа недоброжелателей оскорбляют кого-то за их сексуальную ориентацию, за цвет кожи или за вероисповедание, то налицо серьёзная проблема", - сказал Рубиалес.

Расистский скандал вокруг Винисиуса вызвал международный резонанс. Президент Бразилии выразил свою поддержку, и статуя Христа в Рио-де-Жанейро погрузилась во мрак в знак солидарности.