Лига чемпионов: "Реал" разгромил "Ливерпуль", "Наполи" уверенно переиграл "Айнтрахт"

Мадридский "Реал" в гостях разгромил "Ливерпуль" со счетом 5:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На перерыв команды ушли при равном счете 2:2. У англичан голами отметились Дарвин Нуньес (4-я минута) и Мохаммед Салах (14), у испанцев оба мяча на счету Винисиуса Жуниора (21, 36).

Во втором тайме мадридцы буквально перевернули игру, забив три безответных гола. На 47-й минуте Эдер Милитао вывел "Реал" вперед, и уже через 7 минут свой первый гол в нынешней Лиге чемпионов забил свежий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема, на 67-й минуте он же сделал счет встречи окончательным.

"Реал" стал первой командой в истории, забившей пять голов "Ливерпулю" на "Энфилде" в еврокубковом матче.

Карло Анчелотти, главный тренер "Реал Мадрид":

— Нам было очень тяжело в начале. Очевидно, что мы не ожидали такого начала игры. К счастью, как это всегда бывает с этой командой, мы сохранили спокойствие и постепенно вошли в игру с присущим нам качеством.

В другом матче 1/8 финала итальянский "Наполи" в гостях победил немецкий "Айнтрахт" со счетом 2:0, голами отличились Виктор Осимхен (40) и Джованни Ди Лоренцо (65).

При этом на 58-й минуте встречи нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло-Муани получил красную карточку. Ответные матчи пройдут 15 марта.