"Реал" и "Манчестер Сити" разошлись миром

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В первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов "Реал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью - 1:1

Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" сыграли вничью - 1:1 в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Счет на 36-й минуте открыл бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор.

В середине второго тайма равновесие восстановил Кевин Де Брюйне.

Таким образом "Манчестер Сити" продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 21 матча.

Обладатель путевки в финал определится через неделю в ответной встрече в Манчестере.

В прошлом году в матче за главный трофей действующий победитель турнира "Реал" одолел другой английский клуб - "Ливерпуль".

Финал этого розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.