Чехия: украинки поют, чтобы помочь своей родине

Jiří Skácel

Участницы чешско-украинского хора "Соняшник" устраивают благотворительные концерты и шлют посылки солдатам и тем, кто прячется в бомбоубежищах.

Пение, народная музыка, чувство сплочённости и солидарности – чешско-украинский хор "Соняшник" ("подсолнечник") дарит радость тем, кто оказался вдали от дома. Украинские женщины, бежавшие от войны, объединились с жительницами Литомышля на востоке Чехии. Вместе они поют песни детства, а также знакомят публику с музыкальным фольклором Польши и Чехии – стран, распахнувших двери украинским переселенцам.

На благотворительных концертах они также продают футболки, сумки, браслеты или небольшие украшения с традиционными украинскими мотивами.

"Сначала мы просто собирались, чтобы зарядиться положительными эмоциями. Потом оказалось, что на пении можно заработать деньги для покупки гигиенических принадлежностей, носков всего, чего порой не хватает людямв Украине", – говорит руководитель хора Мартина Сирова.

Фонарики, аккумуляторы, сухофрукты и сладости – в Украину передаются небольшие посылки, которые могут пригодиться на фронте и в бомбоубежищах.

Украинки в основном приезжали в Чехию с детьми и без мужей, оставшихся воевать. Елена из Киевской области вспоминает о ночных обстрелах: "Когда начинались сирены, мы бежали прятаться в подвал гаража, чтобы детям не было страшно".

В посылки также вкладываются записки для тех, кто борется за свободу Украины. "Берегите себя и своих близких и возвращайтесь победителями. Мы вас ждём", – говорится в одной из них.

Из Литомышля передаёт корреспондент Euronews Иржи Скацел: "Древнее латинское изречение Inter arma silent Musae часто переводят так: "Когда говорят пушки, музы молчат". Но участницы хора уверены: искусство не бессильно, оно помогает украинцам в войне".