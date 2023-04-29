Папа Франциск поблагодарил венгров за прием украинских беженцев

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Глава римско-католической церкви призвал говорить на языке милосердия

Папа римский Франциск, находящийся с апостольским визитом в Будапеште, встретился с беженцами и малоимущими.

Понтифик поблагодарил венгерскую церковь и религиозные организации за помощь нуждающимся. Мероприятие прошло в столичной церкви Святой Елизаветы.

Среди присутствующих были украинские беженцы и мигранты из африканских стран, а также цыгане. В особенности Франциск выразил благодарность за прием беженцев из охваченной войной Украины.

Франциск, папа римский: "Спасибо и вам за то, что приняли – не только с великодушием, но и с энтузиазмом – столько беженцев из Украины.".

Франциск воззвал к милосердию в стране, где премьер-министр Виктор Орбан оправдывает жесткую антииммиграционную политику опасениями, что миграция угрожает христианской культуре Европы.