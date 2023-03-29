Чехи не хотят ждать пенсии до 68 лет

Около 2000 рабочих протестуют в Праге против запланированной чешским правительством реформы пенсионной системы. В основном они критикуют возможное дальнейшее повышение пенсионного возраста до 68 лет, что на 4 года больше, чем, например, во Франции.

"Я не могу себе представить, что в 68 лет я буду бегать по больнице и ухаживать за пациентами," - возмущается медсестра Мартина Нетрвалова.

"Люди должны выходить на пенсию так, чтобы они могли получать от жизни удовольствие. - говорит автомеханик Станислав Жиндра. - Вот почему так важно ограничить пенсионный возраст".

Профсоюзные активисты в основном призывают к более раннему выходу на пенсию для тех, у кого тяжелые профессии, а также высказывают сомнения по поводу нового стандарта Евро-7, из-за введения которого они опасаются потери рабочих мест и череды увольнений. Так, автозавод "Шкода" в случае принятия стандарта может сократить 3000 рабочих мест.

Демонстрация проходит мирно, без насилия.

"Надеюсь, что этот протест, реакция граждан и соцопросы станут причинами того, что пенсионный возраст не будет повышен, - говорит лидер Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Штредула. - Я был бы рад, если бы в таких протестах не было смысла. Я бы очень хотел, чтобы такие вещи решались в ходе дебатов. В противном случае проблема только усугубится".

Базовая часть пенсии определяется с учетом достойного для старости дохода и финансовых возможностей государства. При этом должны учитываться продолжительность жизни и интенсивность труда.

Профсоюзы намерены продолжить переговоры с правительством о пенсионной реформе, в противном случае они угрожают более массовыми и жесткими протестами по всей стране.