Чехи отправляют украинцам новый "подарок для Путина"

Это ракетная установка RM-70, прошедшая капитальный ремонт на предприятии STV Group в чешской Поличке.

Вместе со 365 снарядами она стоит 50 миллионов крон (более 2 миллионов евро).

Но это не часть помощи чешского правительства Украине. Решение собрать деньги на ракетную установку – гражданская инициатива.

После вторжения российских войск в Украину в феврале прошлого года инициативная группа начала переводить деньги на счет украинского посольства в Чехии. Позже появилась новая идея.

"Мы придумали акцию, которую назвали "Подарок для Путина": организовали краудфандинговую кампанию, в рамках которой собираем деньги на оружие", - рассказывает один из ее организаторов Мартин Ондрачек.

На собранные деньги были закуплены мобильная зенитная установка "Виктор", танк Т-72, беспилотники и боеприпасы, из этих средств финансируется обучение украинских военных.

"Проблема в том, что причиной человеческих страданий является военная агрессия, и её невозможно остановить только словами, это нужно остановить действиями", - считает чешский предприниматель Далибор Дедек.

По данным организаторов кампании, за год более 120 000 человек перечислили на нужды Украины 442 миллиона крон (свыше 18 миллионов евро).

"Я рад, что люди слышат об этом и видят, что другие перечисляют деньги. Ситуация в Украине такова, что нельзя идти против орды российских солдат с голыми руками, поддержка СМИ очень полезна", - говорит Дедек.

Ракетная установка RM-70 будет передана ВСУ в течение ближайших недель.

Как сообщили организаторы кампании "Подарок для Путина", следующая ее цель – сбор средств на оплату лечения тяжелораненых украинских военнослужащих.