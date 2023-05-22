Лукашенко помиловал Романа Протасевича

Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был приговорен к 8 годам колонии, помилован указом Александра Лукашенко

В Беларуси помиловали экс-редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, приговоренного к 8 годам колонии

Он был осужден по делу о заговоре с целью свержения власти.

Протасевич прокомментировал свое помилование в микрофон агентства БелТА так:

«Только что я подписал все соответствующие документы. Просто прекрасная новость! У меня много различных эмоций. Безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение. Надеюсь, дальше будет только лучше», - сказал он.