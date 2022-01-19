Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что сообщение о взрывном устройстве на борту самолета авиакомпании Ryanair, из-за которого лайнер совершил экстренную посадку в Минске в мае прошлого года, было преднамеренно ложным.

Согласно докладу ИКАО, опубликованному на этой неделе, "угроза взрыва была заведомо ложной". Это подтверждается проведенными проверками лайнера перед вылетом из Афин, после его вынужденной посадки в Минске, а также по прибытии в Вильнюс.

ICAO has released its fact finding report into the event involving Ryanair flight #FR4978 in Belarus airspace. The report was made accessible today to all 193 ICAO Member States, including the 36 States presently elected to the ICAO Council. — ICAO (@icao) January 17, 2022

"Сообщение заведомо ложной информации, ставящей под угрозу безопасность воздушного судна во время полета, является нарушением статьи 1 (1) (e) Монреальской конвенции", - говорится в докладе. Вместе с тем отмечается, что группе экспертов не удалось установить "лицо или государство, совершившее акт незаконного вмешательства".

В ходе расследования также был выявлен ряд несоответствий.

Например, по данным властей Беларуси, первое электронное письмо о заложенной в самолете бомбе было получено в 12:25, а второе - в 12:56. Оба сообщения содержали идентичную информацию об угрозе взрыва. Однако по другим данным в аэропорт Минска пришло только второе сообщение (в 12:56). Группа экспертов ИКАО не смогла подтвердить, что первое письмо было действительно получено в 12:25, поскольку власти Беларуси не предоставили информацию с сервера электронной почты аэропорта, включая метаданные сообщений, сославшись на то, что они были удалены в соответствии с политикой хранения данных. Подчеркивается, что время получения первого электронного письма имеет решающее значение, поскольку минский диспетчер объявил об угрозе взрыва экипажу самолета в 12:30.

В докладе отмечается также, что эксперты не смогли встретиться и побеседовать с диспетчером, который отвечал за посадку рейса RYR 1TZ. Власти Беларуси сообщили, что он не явился на работу после летнего отпуска и что информации о его местонахождении и возможности связаться с ним не имеется.

Специалистам ИКАО не были предоставлены необходимые видеозаписи с камер, расположенных в терминале и на стоянке воздушных судов минского аэропорта, а также полная запись переговоров экипажа во время полета.

Реакция на доклад в Беларуси

Глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский заявил после получения доклада заявил: "Мы сейчас внимательно анализируем все элементы этого доклада, выявляем неточности, требующие корректировки". По мнению Сикорского, "наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было, в частности, военным самолетом МиГ-29, о котором ранее заявлялось".

"Данные объективного контроля переговоров экипажа воздушного судна в кабине не сохранились ввиду того, что экипаж после посадки самолета в Минске не выключил самописцы. Тем самым экипаж не сохранил данные объективного контроля и свою аудиозапись того момента, когда они принимали решение о посадке в Минске", - отметил представитель белорусского минтранса.

Сикорский рассчитывает, что ИАКО рассмотрит жалобу Беларуси на незаконные действия ряда европейских государств, которые ввели санкции в отношении гражданской авиации страны.

Экстренная посадка в мае 2021 года

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывном устройстве. На его борту находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Он и его подруга гражданка России Софья Сапега были задержаны. Позже им были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Республики Беларусь. Романа Протасевича, в частности, обвинили в организации массовых беспорядков и действий, грубо нарушающих общественный порядок. Софью Сапегу - в разжигании социальной вражды и розни.

В Ryanair назвали действия властей Беларуси "государственным пиратством". В ответ на "принудительную и незаконную посадку" самолёта и арест оппозиционера Европейский cоюз, США, Великобритания и Канада объявили о введении новых санкций против физических и юридических лиц, приближённых к Александру Лукашенко, которого ЕС не признаёт президентом Беларуси.