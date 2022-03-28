В Гродненском областном суде начались слушания по делу россиянки Софии Сапеги. Белорусские власти обвиняют её по семи статьям уголовного кодекса, в том числе о разжигании социальной вражды. Ей грозит длительный тюремный срок.

В первый же день прокуратура попросила рассматривать дело в закрытом режиме, поскольку в материалах «есть запрещённый контент». «Минская правда» сообщает, что сама Сапега поддержала это ходатайство, сославшись на желание не раскрывать персональные данные официальных лиц. В итоге процесс будет проходить за закрытыми дверьми.

Разворот в Минск

Сапега была задержана 23 мая прошлого года. Она сопровождала сооснователя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича на рейсе Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт с журналистом развернули в белорусском воздушном пространстве и вынудили совершить посадку в Минске.

Правительство Александра Лукашенко заявляло, что это была забота о безопасности пассажиров: якобы, основанием для изменения маршрута стало сообщение о минировании лайнера. Международная организация гражданской авиации признала эту информацию заведомо ложной.

Авиакомпания расценила произошедшее как угон пассажирского лайнера, Евросоюз охарактеризовал действия белорусских властей как акт государственного терроризма. Это стало основанием для новых санкций против Минска, воздушное пространство республики для многих авиаперевозчиков с тех пор закрыто.

Дело Протасевича и Сапеги

Протасевич и Сапега были арестованы. Государственные и провластные белорусские издания распространили целый ряд видеоматериалов с критическими заявлениями заключенных о деятельности оппозиции. Родственники и соратники Протасевича говорили, что к этим словам надо относиться как к показаниям заложников, полученных под пытками или под угрозой расправы.

Правозащитники призывали российские власти помочь своей гражданке. Совет по правам человека при президента обращался к министерству иностранных дел с просьбой добиться освобождения Софии Сапеги. В МИД говорили, что следят за этим делом.