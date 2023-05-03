Экс-главреда белорусского канала Nexta Протасевича приговорили к 8 годам колонии

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Бывший главный редактор белорусского канала Nexta Роман Протасевич проведет в заключении 8 лет. Это самолет с ним на борту был принудительно посажен для его ареста

Минский областной суд приговорил бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на информагентство «Белта».

Степан Путило, основатель NEXTA, и Ян Рудик, главный редактор портала, заочно получили 20 и 19 лет соответственно, сообщает независимое СМИ Зеркало.

Известно, что прокуратура запрашивала для Протасевича 10 лет колонии усиленного режима.

По версии следствия, фигуранты дела (Протасевич, основатель Nexta Степан Путило и экс-редактор канала Ян Рудик) с 2020 года, «исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем», публиковали в телеграм-каналах Nexta и «Беларусь головного мозга» «информационные материалы, имеющие деструктивные целы».

Следствие также считает, что обвиняемые призывали «протестно настроенных граждан совершать акты терроризма».

Протасевич — единственный фигурант дела, которого задержали и судят очно. Он и его российская подруга Софья Сапега были арестованы в мае 2021 года, когда их рейс Ryanair из Греции в Литву получил приказ приземлиться в столице Беларуси Минске.

Белорусские власти заявили об угрозе взрыва, но позже сообщили, что взрывчатых веществ на борту не было обнаружено. Этот инцидент вызвал возмущение в западных странах, а официальные лица осудили его как равносильный угону самолета.

В апреле Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания.