Euronews

Власти Молдавии обещают выполнить все требования Брюсселя уже в этом году

Около 75 тысяч человек собрались в центре Кишинёва на «Великое европейское собрание», объявленное президентом Молдавии Майей Санду. Участники митинга приняли резолюцию о поддержке евроинтеграции страны.

Специально для участия в митинге в молдавскую столицу прилетела глава Европарламента Роберта Метсола. Она пообещала поддерживать республику на всём пути в Евросоюз.

Роберта Метсола, председатель Европарламента:

«Мы в Европейском парламенте признаём огромные усилия, которые ваша страна приложила для реализации девяти шагов Европейской комиссии по реформированию и приведению страны в соответствие с законодательством ЕС. Молдавия уже готова к интеграции в единый рынок ЕС».

Ранее Майя Санду заявила, что все требования Евромокомиссии будут выполнены уже в этом году. Эти пункты касаются в основном реформ в законах и в системе функционирования госаппарата.

В случае успеха в Брюсселе считают, что уже в октябре могут порекомендовать начать предметные переговоры о вступлении. Заявку на вступление в ЕС президент республики подписала в марте 2022 года.