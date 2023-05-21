Российские военные, вслед за главой ЧВК "Вагнер", подтвердили взятие Бахмута. Украинская сторона подчёркивает, что бои продолжаются.

Министерство обороны России подтвердило заявление ЧВК "Вагнер" о том, что завершен захват восточноукраинского города Бахмут, который в России по советской традиции называют "Артёмовск". Как отметил президент РФ Владимир Путин, сражение за город стало самым продолжительным в ходе "специальной операции", которую Кремль по-прежнему отказывается называть войной.

"До 25 мая мы полностью обследуем [Бахмут], создадим необходимые линии обороны и передадим его военным. Сами мы уйдем в полевые лагеря", - заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Заявление российской стороны прозвучало через несколько часов после того, как Киев утверждал, что бои за город всё ещё продолжаются, хотя ситуация "критическая". Замминистра обороны Украины Ганна Маляр заявила в Telegram, что украинские защитники все еще контролируют "некоторые промышленные объекты и инфраструктуру", а также жилой сектор в Бахмуте.