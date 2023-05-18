ВСУ заявляют о продвижении на Бахмутском направлении, Пригожин – об отступлении армии РФ

За сутки, как утверждается, украинской армии удалось пройти до 1,7 км на Бахмутском направлении. Глава ЧВК "Вагнер" заявил об очередном отступлении частей Минобороны и призвал "не отдавать" фланги.

Несмотря на то, что ВСУ "не имеют численного и технического преимущества", украинцам удалось пройти за сутки "от 150 до 1700 метров" на Бахмутском направлении, об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В свою очередь глава штурмующих Бахмут наёмников ЧВК "Вагнер" в очередной раз обвинил подразделения Минобороны в отступлении к северу от города. По словам Евгения Пригожина, регулярные части отошли на 570 метров, оголив фланги "вагнеровцев".

"Пожалуйста, не отдавайте фланги. Не отдавайте населённый пункт Сакко и Ванцетти ещё несколько дней, упритесь как можете. Сделайте всё от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались", – обратился основатель частной военной компании к российскому военному руководству.

В российском военном ведомстве и Генштабе не комментировали призыв Пригожина. Как сообщает Минобороны, Сергей Шойгу посетил полигоны Западного военного округа, где проходят подготовку контрактники.

В Москве также отчитались о "поражении" всех целей ночных ударов по Украине. Киев это отрицает. В командовании Воздушных сил утверждают, что украинская ПВО "уничтожила" 29 российских ракет и 4 беспилотника.

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