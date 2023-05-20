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мир

Глава ЧВК "Вагнер" заявил о "полном взятии" Бахмута

Бахмут, 26 апреля 2023 года
Бахмут, 26 апреля 2023 года   -  Авторское право  Libkos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Михаил Саленков

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о "полном взятии" Бахмута, однако в украинском Минобороны его слова опровергли: "В Бахмуте тяжелые бои".

По словам Пригожина, последнее многоэтажное здание на юго-западе города перешло под контроль россиян в полдень.

На видео глава ЧВК "Вагнер" уточняет, что битва за Бахмут продолжалась 224 дня. 

"Бахмутская мясорубка началась 8 октября, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя", - говорит Пригожин.

В Минобороны Украины опровергли информацию о потере Бахмута. 

Заместитель главы ведомства Анна Маляр сообщила, что в городе продолжаются "тяжелые бои". 

"Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Самолет", – написала Маляр в своем телеграм-канале. По ее словам, ВСУ контролируют некоторые "промышленные и инфраструктурные объекты района и частный сектор".

Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый назвал заявление Пригожина о взятии Бахмута "информационной атакой", подчеркнув, что информация "не соответствует действительности". 

"У нас продолжается другая операция по окружению города", - сказал представитель ВСУ.

Массированные обстрелы Бахмута начались в середине мая 2022 года, активные боевые действия в городе - в августе. В результате многомесячных боев город практически полностью разрушен.

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