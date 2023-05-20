США обещают Украине истребители F16

В Бахмуте продолжается противостояние российских и украинских сил. США приняли решение разрешить другим странам поставку ВСУ современных истребителей F16.

После почти десяти месяцев уличных боёв и противостояния битва за Бахмут все ещё продолжается. Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин исключает возможность захвата города в ближайшее время, который на 90% уже контролирует Россия. Кремль использует тактику бомбовых ударов по украинским городам, пока силы ВСУ обороняются и контратакуют в попытке окружить войска оккупантов.

Пятница принесла хорошие новости для Киева: США приняли решение о поставке Украине из третьих стран современных истребителей, включая F-16, а также окажут поддержку в обучении украинских пилотов. Освоить истребители F-16 украинским лётчикам помогут на базе НАТО в Дании. Хотя председатель украинского парламента Руслан Стефанчук, который находится в Дании с визитом, услышал от западных коллег, что "пока еще есть препятствия, которые необходимо преодолеть".

Даже если поставка истребителей задержится до осени, международная коалиция демонстрирует решимость Запада, что поможет Украине закрепить успех на фронте.