Все говорят о "Вагнере". Но есть и другие российские наемники. Кто они?

Euronews

Российская ЧВК "Вагнер" часто попадает в заголовки газет. Но в стране есть и другие наемники. Кто они и чем занимаются?

Российская ЧВК "Вагнер" часто привлекает к себе внимание, во многом благодаря своему прямолинейному и жаждущему публичности боссу Евгению Пригожину.

Но есть и другие наемники.

Многие богатые и влиятельные люди в России владеют частными военными компаниями. Постоянно появляются новые. Их формируют из бывших спецназовцев, заключенных, экстремистов, бродяг, адреналиновых наркоманов и других "солдат удачи" и направляют решать различные задачи по всему миру.

"Элиты поняли, что, имея ЧВК, можно получить выгоду от Кремля, - рассказал Euronews Антон Шеховцов, директор Центра демократических принципов. - Потому что если ты вносишь свой вклад в военные действия [в Украине], тебя вознаградят".

По сообщениям, лояльный Путину Рамзан Кадыров, возглавляющий Чеченскую Республику, планирует создать ЧВК на базе своего военизированного формирования, печально известного как "TikTok-воины", прозванных так за то, что они снимают себя якобы воюющими в Украине, хотя относительно подлинности этих фото- и видеоотчетов иногда возникают сомнения.

Энергетический гигант "Газпром" также, как сообщается, создал три частных военных формирования - "Поток", "Факел" и "Пламя", в задачи которых входит защита зарубежных активов компании в таких странах, как Сирия и Украина.

"Они якобы просто защищают трубопроводы, хотя мы точно об этом не знаем", - сказал профессор Стивен Холл, преподаватель российской политики в Университете Бата.

Однако ЧВК принадлежат не только российской элите.

Так, группа намеников "Православное братство", связанная с могущественной православной церковью, воюет в Украине, "чтобы защитить христианскую Россию от загнивающего Запада, захватившего Киев", сказал Холл в интервью Euronews.

Ультраправая, ультранационалистическая группировка ENOT воюет в Украине с 2014 года, когда поддерживаемые Россией сепаратисты взяли в руки оружие на востоке Украины.

Шеховцов считает, что эта группа воюет только потому, что ей удалось "монетизировать свою идеологию", заручившись поддержкой местного бизнеса в оторванных от Украины регионах, хотя и руководствуется "злобным империализмом", считая Украину принадлежащей России.

"Они просто делают деньги", - уверен эксперт, добавляя, что Кремль был более чем счастлив отправить этих воинствующих экстремистов"с глаз долой", не позволяя им сеять смуту у себя дома.

Основатель ENOT Игорь Леонидович Мангушев - печально известный националист, который выступил с публичной речью, держа в руках, по его словам, череп украинского бойца, - был убит в феврале выстрелом в затылок в оккупированной Луганской области.

Организация была распущена в 2019 году.

Шеховцов считает, что Мангушев, скорее всего, был убит русскими.

"Группы наемников России связаны с государством"

Хотя номинально ЧВК являются независимыми, по словам Холла, они могут существовать только с благословения Кремля. Фактически они являются незаконными в соответствии с российским законодательством, которое запрещает "вербовку, обучение и финансирование" наемников.

"Они всегда будут делать то, что просит государство", - сказал он в интервью Euronews, отметив, что многие ЧВК были тесно связаны с ФСБ.

"Причина, по которой группа "Вагнер" является крупнейшей, заключается в том, что у нее было лучшее спонсорство, не только финансовое, но и политическое, - добавил Шеховцов. - А ENOT не удалось найти хорошую элитную группу, которая бы их защищала, именно поэтому их в конечном итоге и уничтожили".

Кремлю такие теневые силы полезны для "правдоподобного отрицания", - говорит Холл.

Они позволяют государству участвовать в грязной деятельности, которую оно может отрицать, поскольку технически ее выполняют частные структуры. Наемники также гораздо меньше регулируются, чем обычная армии, что дает им большую свободу действий в преступном поведении.

Признавая, что на протяжении всей своей истории Москва полагалась на "солдат удачи", Холлс утверждает, что ее особо вдохновило использование США в Ираке ныне несуществующей группы наемников Blackwater, которая получила известность после массовых убийств иракских гражданских лиц в 2007 году.

"Это натолкнуло Кремль на мысль", - продолжил эксперт.

Не относящиеся к обычным вооруженным силам наемники помогают скрыть российские потери в Украине, поскольку редко попадают в официальные списки.

"Если наемники гибнут в Украине, это прискорбно. Но Кремль не обязан предавать эти вопросы огласке, - пояснил Холл. - Еще во время Афганской войны 80-х годов в Советском Союзе поняли, что общественность обычно очень расстраивается, когда их парни возвращаются домой в мешках для трупов".

Примером этого является ЧВК "Патриот", которая оказывает России военную мощь без всяких условий.

Основанная в 2018 году, она контролируется Министерством обороны и состоит из многих бывших членов российского спецназа, которые, по словам Холла, зарабатывают "очень высокие по российским меркам" 5600 евро в месяц. Однако, как сообщается, они не получают пенсий или пособий по ранениям.

По словам Шеховцова, "Патриот" - это ответ российских военных на "растущую популярность и силу "Вагера", пионера всего движения наемников".

Их эффективность на поле боя еще предстоит выяснить, но пока наемники не оставили заметного следа в войне, по данным базирующегося в США Института изучения войны.

"Война криминальных группировок"

Группы наемников набирают значительную силу в России, располагая большим количеством людей и военных ресурсов. Некоторые из них занимаются экономической деятельностью, например, добычей полезных ископаемых в Африке, что только укрепляет их позиции.

"Пока они не переходят красных линий, государство не против, потому что это выгодно, - сказал Шеховцов в интервью Euronews. - Но если они вмешиваются в политические решения заинтересованных сторон, их могут закрыть".

Пока, по его словам, Кремль остается достаточно влиятельным, чтобы закрыть их, если они выйдут за рамки.

Однако так продолжаться может не всегда.

"Это будет зависеть от хода войны. Но с каждым военным поражением на поле боя российское государство будет все больше терять контроль над этими вооруженными группировками", - пояснил Шеховцов.

Хотя Путин по-прежнему твердо контролирует ситуацию, эксперт приводит пример того, как главарь "Вагнера" Евгений Пригожин открыто бросил вызов Кремлю, считая, что еще год назад это было бы "немыслимо".

"Фигуры внутри режима все больше беспокоятся о будущем, - говорит Холл, указывая на критику войны и Путина со стороны Пригожина и главы Чечни Кадырова. - Создав эти частные военные компании, Кремль открыл для себя черную дыру. Они не обязаны государству, потому что государство им не платит. Если Путин потеряет власть, они будут драться, как коты в мешке. Как в "Игре престолов", но с ядерным оружием".