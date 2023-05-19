Украина: повреждённый ЗРК Patriot полностью работоспособен после ремонта

Euronews

Вопреки заявлениям России об уничтожении единственного зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине, Пентагон сообщил, что после ремонта он полностью работоспособен. Россия нанесла очередной удар по украинским городам, в том числе по Киеву

Предоставленный Украине зенитный ракетный комплекс Patriot снова полностью работоспособен после ремонта. Об этом сообщили в Пентагоне.

Ранее российская сторона объявила, что он был уничтожен ракетой "Кинжал" при обстреле Киева в ночь на вторник.

На данный момент на вооружении ВСУ находится только одна высокотехнологичная система ПВО Patriot.

С вечера среды Россия вновь нанесла несколько ударов по украинским городам на севере и юге, включая столицу и Одессу, где в результате погиб местный житель.

Украина заявляет, что все вражеские воздушные цели, которые двигались в направлении Киева в ночь на пятницу, были уничтожены средствами ПВО. Эта атака на столицу стала десятой с начала мая.

Министерство обороны России заявило, что в ходе ночных высокоточных ракетных ударов были поражены все намеченные цели, уничтожены значительные запасы оружия и боеприпасов украинских войск.

Недавние заявления союзников о предоставлении крылатых ракет и обучении украинских пилотов использованию западных истребителей были положительно восприняты Йенсом Столтенбергом.

Генеральный секретарь НАТО, находящийся с визитом в Лиссабоне, поделился своими ожиданиями от предстоящего июльского саммита альянса в Вильнюсе.

В частности, он надеется, что союзники согласятся с новым обязательством тратить 2% своего ВВП на оборону.