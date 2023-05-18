Япония спасает матерей и детей Эфиопии от голодной смерти

Япония продолжает оказывать масштабную гуманитарную и финансовую поддержку Эфиопии, переживающей очередной продовольственный кризис. Высокопитательные пасты для малышей и мобильные клиники, профинансированные японским правительством, спасают жизни.

Наш мир голоден как никогда. Климатические катастрофы, конфликты, экономические потрясения.... В совокупности это - смертельная комбинация, по выражению ООН. Там констатируют "продовольственный кризис беспрецедентных масштабов".

Мы в Эфиопии, чтобы увидеть, как помощь из Японии спасает наиболее уязвимых. Напомним, что в конце прошлого года японские власти анонсировали новый пакет гуманитарной поддержки региона на сумму около 25 миллионов долларов в рамках партнерства с различными международными организациями. Речь идет о пяти направлениях помощи, среди которых продовольственная безопасность названа первой.

На эти цели в 2022-2023 годах Япония выделяет по линии Всемирной продовольственной программой 4 миллиона долларов - с особым вниманием к детям, молодым матерям и беременным женщинам в Эфиопии.

Контрольное взвешивание

Следуя по маршруту представителей Всемирной продовольственной программы ООН, мы направляемся из Семеры, столицы региона Афар, в город Милле. Здесь очень велика проблема недоедания. Около половины всех беременных и кормящих грудью, четверть всех детей страдают от голода.

Близ Милле прямо под открытым небом работает небольшой медпункт. Он заполнен детьми и женщинами. Здесь им преподают основы диетологии, а также обследуют и лечат от умеренного и острого недоедания. Среди ожидающих - Азия, молодая мать, с мальчиками 2 и 4 лет. Медработник Мохаммед Абубакар особенно обеспокоен состоянием старшего сын Азии. "Я вижу, что оба ребенка недоедают, но степень разная, - поясняет он. - Смотрите, обхват предплечья старшего мальчика меньше 12,5 сантиметров, это доказывает, что он недополучает еды. Ему следует принимать пищевую добавку".

Азия со своей стороны говорит, что сейчас ее сыну лучше. "Он очень страдал от недоедания. После приема лекарств, пищевой добавки ему стало лучше, теперь он в категории умеренного дефицита".

Пакетики с питательной пастой помогают восстановиться. Еuronews

Лечение для таких детей представляет собой высокопитательную пасту, готовую к употреблению из пакетика. А женщинам дают зерновую добавку, обогащенную витаминами и минералами.

Ура Каори отвечает за Эфиопию в рамках Всемирной продовольственной программы. "Мы наблюдаем за людьми до тех пор, пока они не поправятся, следим, чтобы они не попали в категорию сильно недоедающих. В этом регионе зарегистрировано много смертей от недоедания. Так что это действительно жизненно важная поддержка", - поясняет она.

Следующая остановка передвижной клиники - место обитания полукочевой общины Дейилуна Граро. Дорога туда идет через огромные, бесплодные ландшафты, выжженные палящим зноем. Экстремальные климатические условия, такие как засуха - один их факторов голода.

Местные жители знают, когда приедут медики. Фатума Юсуф ждет ребенка. "Мы приходим сюда, чтобы получить лекарства, пищевые добавки, а также проверить свою стадию недоедания", - говорит эта молодая женщина.

Мобильная клиника также получает поддержку из Японии через Всемирную продовольственную программу. В числе прочего, для борьбы с недоеданием среди населения Эфиопии распределяются базовые продукты - такие, как пшеница, бобовые и масло.

Найти решение и накормить

Япония поддерживает проекты Всемирной продовольственной программы в Африке и во всем мире. В этом году она председательствует в "Большой семерке", и продовольственная безопасность названа одной из главных проблем, которую необходимо решить мировым лидерам.

Якия Наоэ, директор японского офиса по связям со Всемирной продовольственной программой ООН, говорит об ответственности международного сообщества. "345 миллионов человек страдают от острого отсутствия продовольственной безопасности. Поэтому мы рассчитываем на лидерство Японии как президента G7, на мобилизацию международной поддержки, чтобы предотвратить катастрофический голод".

Для Азии и других молодых матерей поставка пищевых добавок - синоним выживания. "Мои надежды увязаны с получаемым объемом еды и с постоянством этой помощи", - признается женщина.