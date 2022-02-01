Японские технологии избавляют Джакарту от пробок

Джакарта долгое время занимала печальное третье место среди городов с самыми длинными пробками. Но сейчас благодаря японским технологиям и советникам в этом мегаполисе с 30 млн жителей реализуется новая транспортная система. В городе впервые появилось метро — одно из самых экологичных в мире.

Джакартец Мухаммад Икбал больше не беспокоится каждое утро по поводу поездки на работу. Он уже не ездит на мотоцикле по улицам города, а пользуется скоростным общественным транспортом:

“Метро очень помогает ускорить поездку. Теперь я никогда не опаздываю. Кроме того, теперь у нас в семье появились новые привычки. Каждые выходные мы ездим на метро в лесопарк, расположенный в центре Джакарты”.

MRT Jakarta Euronews

Первая линия метро, протяженностью в 16 км, открылась в 2019 г., связав юг города с его центром. То, на что раньше требовалось 2 часа на машине, теперь занимает 18 минут на поезде. Пассажиры хвалят его за четкость работы и сэкономленные силы. Этот энергоэффективный проект был реализован при помощи японских технологий и финансирования.

“Население Джакарты выросло, а вместе с ним — количество машин, — объясняет представитель Японского агентства международного сотрудничества в Индонезии Хондзу Cигэо. — Как следствие выросли пробки и загрязнение воздуха. Чтобы разрешить эту проблему, правительство Индонезии решило использовать японские технологии и знания для создания в Джакарте системы общественного транспорта”.

Каждый год новым метро пользуются миллионы пассажиров. Даже несмотря на пандемию. Привычки меняются: всё больше джакартцев предпочитают ходить пешком или ездить на велосипеде. Согласно недавнему исследованию, всё это позволило сократить количество выхлопных газов на 18%.

“Мы намерены развивать доверие пассажиров в отношении общественного транспорта, демонстрируя его безопасность, говорит директор строительных работ MRT Jakarta Сильвия Халим. — Мы хотим, чтобы пользование общественным транспортом стало частью стиля жизни”.

Уже началось строительство второй ветки метро, также при поддержке Японии. Оно станет длиннее почти на 12 км. и свяжет большинство населения южных кварталов с северной частью города.

Строительство новой ветки. Euronews

Даисукэ Нандзё, сотрудник японской инженерно-консалтинговой компании, входит в группу специалистов, работающих над проектом метро:

“Нам нужно построить вертикальные туннели и четырехуровневую станцию рядом с каналом. Работать в таких условиях трудно. К тому же около станции были обнаружены развалины. Судя по всему, работать там будет трудно. Но наша задача — завершить строительные работы вовремя”.

Уникальный опыт и знания японцев дают о себе знать повсюду: и в организации работ, и в подготовке персонала метро, в том числе машинистов подвижного состава. По словам Сильвии Халим, сотрудничая с подрядчиками, консультантами и операторами из Японии, Индонезия поднимаемся на новый уровень.