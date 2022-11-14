Япония помогает Африке освоить геотермальный потенциал

Использование огромных запасов геотермальной энергии в Кении и других странах вдоль Восточноафриканского рифта меняет жизнь людей и позволяет бороться с изменением климата. Япония помогает странам региона достичь поставленных задач с опорой на энергию из недр земли.

Мегаватты под ногами

Кения, входящая в десятку стран с самым значимым геотермальным потенциалом, делает ставку на развитие этой экологически чистой отрасли энергетики.

Сегодня страна занимает седьмое место в мире по объемам производства энергии такого типа и является лидером отрасли в Восточной Африке. Неслучайно: тектонические плиты здесь (и по всему Восточноафриканскому разлому), буквально выталкивают пар на поверхность Земли.

Эксперты единодушны: с освоением геотермальной энергии Кения, традиционно зависимая от гидроэнергетики, может эффективнее справляться с последствиями изменения климата.

Помощь кенийским властям и бизнесу оказывает Япония. При поддержке Японского агентства международного сотрудничества, которое уже несколько десятилетий сотрудничает с Кенией, Страна Восходящего Солнца инвестировала 852 миллиона долларов в развитие новой геотермальной площадки “Олкария”. Она стала четвертой в ряду расположенных здесь блоков электростанций, названных по имени потухшего вулкана. В совокупности станции способны вырабатывать до 800 МВт энергии - этого достаточно для питания более четырех миллионов домов в год.

Сайрус Карингити со станции "Олкария" рассказывает и показывает: "Как видите, у нас здесь сильная засуха, и она длится довольно долго, последние три года. Страна не ощутила ее последствий в секторе производства электроэнергии благодаря геотермальным источникам". По словам эксперта, это - только начало. "Наш геотермальный потенциал - 10 тысяч МВт на 23 площадках, - отмечает Карингити. - Мы же пока оборудовали лишь два объекта: этот в Олкарии и небольшой завод в Эбурру. Таким образом, у нас остаётся огромный, не использованный пока потенциал. Думаю, мы задействовали только один процент, не больше".

Старший представитель японского агентства в Кениии Ивама Хаджиме говорит о впечатляющей результативности проводимой работы.

"Теперь кенийцы могут использовать свои собственные ресурсы, отмечает специалист. - Им не нужно импортировать энергию. Затраты на геотермальную энергию очень низкие, она чистая, не дает выбросов двуокиси углерода".

Соседи надеются догнать

Геотермальный потенциал характерен и для других стран Рифтовой долины. Так, в Эфиопии ведется расширение геотермальной электростанции в Алуто Лангано. Интерес к подземным скважинам закономерен: основной источник электричества в Эфиопии - гидроэнергетика - становится все менее надежным из-за изменения климата.

А вот в соседней Джибути производство геотермальной энергии все еще находится в зачаточном состоянии, стране не хватает средств. Действительно, для поиска идеального места для скважины нужны время, спутниковые и наземные исследования, химический анализ геотермальных газов… Разведка обходится дорого: одна скважина стоит около 500 миллионов долларов. По оценке специалиста японского агентства в Джибути Масуды Канако, "в Джибути - около 1000 МВт геотермального потенциала". Эксперты напоминает, что "текущий спрос на электроэнергию составляет несколько сотен мегаватт", так что освоение даже десятой части геотермального потенциала окажет значительное влияние на энергетический баланс страны.

"За пределами больших городов Джибути электричество может быть дефицитом, но в городке Ас-Эла, оно доступно практически круглосуточно благодаря солнечной энергии. Местное население говорит, что жизнь стала комфортнее. МохамедКкабила держит магазин. Он рассказывает: "Сегодня у нас есть электричество из солнечной энергии. Раньше было темно, жарко, мы не могли работать, закрывались в 11 утра. Сегодня можем хоть весь день провести в магазине… У нас работает холодильник для воды, колы, фанты и для хранения продуктов - мяса, курицы, всего. Раньше мы платили за дизельное топливо для генераторов, а теперь производим электричество через солнечные панели и в целом лучше зарабатываем".

Огромный подземный потенциал Восточной Африки - двигатель масштабной "зеленой революции", когда страны регион одна за другой встают на путь 100-процентного производства возобновляемой энергии своими силами.