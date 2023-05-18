Выборы в парламент Греции: основные партии и прогнозы

21 мая в Греции пройдут парламентские выборы на которых согласно прогнозам экспертов, вряд ли будет выявлен абсолютный победитель. Что представляют собой основные партии и кандидаты? Что показывают опросы, и как все это работает на практике?

21 мая в Греции пройдут парламентские выборы на которых согласно прогнозам экспертов, вряд ли будет выявлен абсолютный победитель.

В стране зарегистрировано около 9,8 миллионов избирателей, включая 440 000 молодых людей в возрасте от 17 до 21 года, которые в этом году будут голосовать впервые.

Также впервые греки, проживающие за границей, смогут проголосовать 20 мая без необходимости возвращаться в Грецию.

Итак, что же представляют собой основные партии и кандидаты? Что показывают опросы, и как все это работает на практике?

Какие партии являются основными?

Правящая консервативная партия "Новая демократия" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в настоящее время составляет большинство в греческом парламенте и занимает 158 мест из 300.

На предстоящих выборах премьер-министр обещает продолжить курс на снижение налогов, добиться роста экономики на 3% в год, увеличить прямые иностранные инвестиции и снизить безработицу не менее чем на 8%.

В период своего первого срока правления Мицотакис сосредоточился на вопросах безопасности: усилении полиции и крупных поставках оружия, в основном из Франции.

Так же одним из ключевых направлений его политики стала иммиграция. Мицотакис расширил металлическую стену вдоль границы с Турцией в связи, как он сказал, "миграционной угрозой".

На парламентских выборах 2019 года "Новая демократия" сместила левую партию "Сириза" бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса.

Представители партии "Сиризы" выступают за повышение зарплат и пенсий, ограничение прибыли в энергетическом секторе, сокращение продолжительности рабочего дня, защиту прав меньшинств и упразднение греческого Фонда спасения банков HFSF.

Третьей по величине партией Греции в 2019 году стала левоцентристская "Пасок-КИНАЛ" (Движение за перемены) Никоса Андрулакисаю, получившая по результатам выборов 22 места в парламенте.

Партия выступает за "зеленый" переход от угля и природного газа, укрепление национальной системы здравоохранения, повышение заработной платы в государственном секторе, повышение прозрачности и меритократии в государстве.

Кто лидирует в опросах?

Согласно опросам, "Новая демократия" опережает "Сиризу" примерно на 7 пунктов.

"Пасок-КИНАЛ" занимает третье.

Лидер "Сиризы" Алексис Ципрас потребовал от "Новой демократии" и Ассоциации компаний, проводящих анкетирование, информационной прозрачности и публикации первичных данных исследований общественного мнения. После того, как его просьба была отклонена, он призвал избирателей "не обращать внимания на опросы".

Ко всему прочему, часть населения Греции винит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в самой страшной железнодорожной катастрофе в истории страны, в результате которой погибли 57 человек. Правительство признало, что годами не уделяло должного внимания железнодорожному сектору. Исходя из логики произошедшего, многие экспертам предсказывают падение рейтинга Мицотакиса.

Сразу же после аварии в стране разразились массовые протесты, которые, как уточняет Euronews Greece, были направлены не только на действующее правительство, но и на всю политическую систему Греции в целом.

Во вторник родственники погибших подали иск против 17 человек, включая премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, экс- и действующего министров транспорта, а так же бывшего и нынешнего президентов и директоров Греческой железнодорожной компании.