Хакеры младшего возраста: кто и зачем вербует детей?

Способные дети все чаще становятся мишенью киберпреступников, которые умело вербуют юных любителей видеоигр, постепенно усложняя им задачи и готовя из них профессиональных хакеров. О проблеме рассуждают родители, психологи и специалисты в сфере сетевой безопасности.

В мире, который становится все более подключенным, вопрос кибербезопасности как никогда важен. В период обострения геополитической напряженности люди и бизнес сталкиваются с растущими сетевыми угрозами. Но что мы знаем о преступниках, действующих в тени всемирной паутины?

В нашей новой серии программ Hacker Hunter мы сместим акцент и посмотрим на роль в этом секторе... детей, узнаем, как преступники вербуют юных игроков, поручая им сложные кибератаки и даже позволяя получить на дом оружие.

Хакер из младших классов

Сын Барбары Гемен оказался вовлеченным в преступную организацию в очень раннем возрасте."Мальчик начал заниматься хакерством в 8 лет, и тогда же он заказал на дом пистолет", - вспоминает женщина. "Сын стал проводить много времени за компьютером, получал вещи через интернет без оплаты. Сначала просто пиццу, а потом и более серьезные заказы... Мне было трудно понять, что происходит, - продолжает мать. - Он просыпался по ночам, чтобы сесть за компьютер, был очень напряжен. Тогда мы узнали, что он связался с группой международных хакеров".

Увлеченные игроки отслеживаются киберпреступниками. Euronews

После того, как ее попытки заявить были отвергнуты властями как "преувеличение", мать занялась самообразованием в области кибербезопасности и теперь является волонтером при полиции. "В наше время это так просто, ведь у многих детей есть ноутбуки, мобильные телефоны. Взломать что угодно можно в несколько кликов. Предотвратить хакерство среди молодежи - серьезная задача. Ребята часто даже не знают, что законно, а что - нет", - уточняет она.

Плохой конец игры

Майк Джонс - исследователь в области безопасности и коуч, работающий с детьми, которых считают потенциальными киберпреступниками. Он объяснил, что преступные группировки все чаще выбирает самых юных, целятся в аудиторию поклонников видеоигр, вербуют их и заставляют совершать кибератаки.

"Организованная преступность следит за игроками. Они способны выявить детей, которые обладают способностями, знаниями", - отмечает Джонс. - Сначала они выясняют предпочтения ребят. Получив эту информацию, дальше им легко завоевать их доверие".

"Онлайн-игры и хакерство неразрывно связаны", - убежден Александр Урбелис, юрист по кибербезопасности из группы Crowell & Moring LLP. - В какой-то момент вы хотите понять, можно ли получить преимущество, выявить уязвимость в системе, чтобы заработать. Вы добиваетесь этого преимущества и в итоге подходите к взлому".

Неспособность понять последствия?

Доктор Келли Данлап - клинический психолог и разработчик игр. Она говорит, что юные хакеры идут на опасные операции отчасти из-за нейрофизиологических особенностей. "Дети и подростки невероятны. Их мозг быстро развивается, их способность узнавать новое, адаптироваться удивляет. Однако некоторые отделы мозга в этом возрасте еще не созрели, в частности, те, которые связаны с просчетом последствий. Это неврологическое состояние", - поясняет она.

Кристиан Функ, руководитель группы глобальных исследований и анализа группы Kaspersky в Германии, утверждает: для многих молодых хакерство - способ доказать свою значимость сверстникам.

"Хакерство имеет мифическую ауру, эдакий налет крутости. Это во многом связано с тем, как хакеры представлены во многих сериалах и фильмах", - говорит он. - Это привлекает многих молодых, стремящихся подстегнутьсвое эго, похвастаться. Думаю, это - важный сопутствующийфактор".