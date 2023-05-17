Россия концентрирует силы в районе Бахмута

Саша Вакулина

Бои за Бахмут продолжаются. Армия РФ концентрирует здесь наступательные силы, но, предположительно, готовится и к потенциальному украинскому контрнаступлению.

Российские войска продолжают концентрировать наступательные силы в районе Бахмута, несмотря на предполагаемые более широкие усилия по изменению приоритетов операций для подготовки к потенциальным украинским контрнаступлениям.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили значительные территории к северу и югу от восточноукраинского города, который находится под обстрелом. В то же время она признала, что Россия также продвигается в Бахмуте, вводя десантников и "разрушая город артиллерией".

Российские военные недавно перебросили части 6-й гвардейской мотострелковой дивизии в неустановленный район к северу от Бахмута - вероятно, с позиций вдоль линии Святово-Купянск.

Переброска российских войск с других участков фронта в район Бахмута, вероятно, является ответом на сохраняющуюся озабоченность России стабильностью линии фронта в этом районе на фоне продолжающейся деградации группы Вагнера в наступлении с целью захвата Бахмута.

Эти опасения, вероятно, были яснее выражены в последние дни, когда украинские успехи вокруг Бахмута были ограничены, и, возможно, побудили Россию к дальнейшему сосредоточению на тактических наступательных усилиях в этом районе.

Подкрепления также, вероятно, предназначены для повышения способности Вагнера быстро захватить оставшуюся часть Бахмута и представить это как российскую тактическую победу перед возможными неудачами во время украинской контрнаступательной операции.

По оценкам ISW, в последние недели российское военное командование, вероятно, решило изменить приоритет операций и усилий по обеспечению, чтобы подготовиться к потенциальным украинским контрнаступательным операциям, хотя продолжающаяся концентрация на Бахмуте может свидетельствовать о том, что сиюминутные тактические соображения могут подрывать более масштабные усилия.