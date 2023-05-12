ВСУ продвинулись на 2 км на Бахмутском направлении - заместитель министра обороны Украины

Euronews

В Институте изучения войны полагают, что опасность окружения Россией значительных украинских сил в Бахмуте, возможно, миновала

Саша Вакулина, Euronews:

Министерство обороны РФ отвергло сообщения о прорывах украинских войск на нескольких участках фронта и заявило, что ситуация находится под контролем.

В четверг вечером российские военные блоггеры сообщили об ухудшении ситуации в районе Бахмута для российских сил, где идет битва на истощение в течение месяцев.

Америкнаский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что 11 мая украинские силы продолжали проводить локальные контратаки вокруг Бахмута. На кадрах с геолокацией видно, что украинцы вытеснили российские силы с участка шоссе Бахмут-Часов Яр на юго-западе Бахмута.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы продвинулись северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и Хромово после того, как российские войска отступили с позиций к северу от Хромово. Они также утверждали, что украинские силы атаковали в Бахмуте, чтобы снизить давление на трассу Бахмут -Часов Яр, отвоевав позиции к югу и юго-западу от Ивановского и к западу от Клещеевки.

Институт изучения войны: "Развертывание недостаточно боеспособных сил на флангах вокруг Бахмута означает, что российское Министерство обороны в значительной степени отказалось от цели окружить там значительное количество украинских военных".

И это не произошло в одночасье. Эксперты отмечают:

- В январе Минобороны прервало деятельность ЧВК "Вагнер" по вербовке заключенных

- Через месяц основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начинает публично жаловаться на отсутствие поддержки Минобороны его усилий

- В марте и апреле Минобороны России ненадолго выделило больше ресурсов на бахмутский участок фронта, направив в район танки Т-90, силы ВДВ и мобилизованных резервистов ЧВК "Вагнер"

**Институт изучения войны: "**Распределение сил в сочетании с изменениями в геометрии боевого пространства также предполагает, что опасность окружения Россией значительных украинских сил в Бахмуте, возможно, миновала".

Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что ВСУ смогли оттеснить российские силы на 2 километра под Бахмутом и не потеряли ни одной позиции в восточном городе на этой неделе.