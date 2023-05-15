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мир

Бахмут и Марьинка в эпицентре боевых действий

Украинские военные сражаются под Бахмутом
Украинские военные сражаются под Бахмутом   -  Авторское право  LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Ирина Шелудкова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для начала контрнаступления против российских сил потребуется еще немного времени.

Бахмут и Марьинка в Донецкой области остаются в эпиценре боевых действий. Кажый день волонтеры помогают вывозить раненых военных из горячих точек. 

Президент Украины Владимир Зелеенский заявил, что для начала контрнаступления против российских сил потребуется еще немного времени. 

В понедельник минобороны РФ сообщило, что в Луганске впервые была перехвачена авиационная ракета большой дальности Storm Shadow, поставленная ВСУ Великобританией. Сообщается также о взрыве в Луганске, в результате чего ранения получили семь человек, в том числе исполняющий обязанности главы МВД самопровозглашенной республики.

Жертвами российского обстрела в Авдеевке стади не менее четырех мирных жителей —  ракета попала в укрытие, оборудованное в неработащей больнице. В Купянском районе Харьковской области двое гражданских погибли и один человек пострадал. Херсон был атакован беспилотниками, разрушено здание учебного заведения. В селе Львово удар пришелся на жилые дома, пострадали двое гражданских. 

На этом фоне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу Украины самой "неотложной задачей" альянса.

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