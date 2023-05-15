Бахмут и Марьинка в эпицентре боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для начала контрнаступления против российских сил потребуется еще немного времени.

Бахмут и Марьинка в Донецкой области остаются в эпиценре боевых действий. Кажый день волонтеры помогают вывозить раненых военных из горячих точек.

Президент Украины Владимир Зелеенский заявил, что для начала контрнаступления против российских сил потребуется еще немного времени.

В понедельник минобороны РФ сообщило, что в Луганске впервые была перехвачена авиационная ракета большой дальности Storm Shadow, поставленная ВСУ Великобританией. Сообщается также о взрыве в Луганске, в результате чего ранения получили семь человек, в том числе исполняющий обязанности главы МВД самопровозглашенной республики.

Жертвами российского обстрела в Авдеевке стади не менее четырех мирных жителей — ракета попала в укрытие, оборудованное в неработащей больнице. В Купянском районе Харьковской области двое гражданских погибли и один человек пострадал. Херсон был атакован беспилотниками, разрушено здание учебного заведения. В селе Львово удар пришелся на жилые дома, пострадали двое гражданских.

На этом фоне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу Украины самой "неотложной задачей" альянса.