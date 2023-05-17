Ожесточённые бои за Бахмут

Euronews

Украина сообщает об отвоёванных под Бахмутом территориях. Российская армия продолжает ракетный обстрел украинских военных объектов, городов и инфраструктуры.

Российская армия за несколько дней потреяла часть позиций, завоёванных в районе Бахмута за несколько месяцев. Минобороны РФ демонстрирует кадры устращающих 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б", обстреливающих позиции противника, в то время как украинское оборонное ведомство заявляет, что отбило 20 квадратных километров территории вокруг города. А президент Владимир Зеленский подчеркивает, что это ещё не долгожданное контрнаступление для вытеснения россиян из Украины.

Тем временем россияне продолжает вести ракетный обстрел украинских военных объектов и инфраструктуры. Во вторник вечером в Николаеве были повреждены несколько зданий.

Накануне украинская ПВО перехватила над Киевом 18 российских ракет, в том числе 6 гиперзвуковых "Кинжалов". Киев опроверг информацию Москвы о том, что ей якобы удалось уничтожить одну из поставленных США ЗРК Patriot.

Война в Украине продолжает нести горе, боль и разрушения. В этот госпиталь в Киеве поток раненых не прекращается. Потери с обеих сторон исчисляются десятками тысяч.