Vodafone сокращает 11 тысяч рабочих мест

Euronews

Британский оператор мобильной связи пошел на 10%-е сокращение штата в попытке повысить конкурентоспособность

Британский телекоммуникационный гигант Vodafone объявил о планах по сокращению 11 000 рабочих мест (10 %) в течение следующих трех лет в попытке повысить свою конкурентоспособность. Компания в последние годы борется с неудовлетворительными показателями.

Увольнения затронут как штаб-квартиру, так и локальные представительства. В то время как Vodafone сообщил о стагнации доходов в размере 45,7 млрд евро, он продемонстрировал высокие продажи в Африке, но низкие результаты на своем основном рынке, в Европе.

Несмотря на это, в прошедшем финансовом году компания более чем втрое увеличила доналоговую прибыль с 4 до почти 13 млрд евро.

Объявление о сокращении штата было сделано на фоне роста стоимости жизни, инфляции около 10% в Великобритании (самой высокой среди стран Большой семерки) и экономической неопределенности. В последние месяцы крупные технологические гиганты США также сократили тысячи рабочих мест. Но, как считают аналитики, кроме увольнений и планов реструктуризации, для того чтобы удовлетворить рынки, необходимы ощутимые результаты.