Массовое сокращение кадров в корпорации Meta

Корпорация Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, уволит более 11 тысяч человек в рамках массового сокращения кадров и минимизации расходов, это примерно 13% сотрудников.

В письме главы корпорации Марка Цукерберга, опубликованном на сайте компании, говорится также о продлении запрета на трудоустройство.

По словам Цукерберга, одной из причин такого решения стали ошибочные инвестиции в онлайн-торговлю во время пандемии COVID-19, а также усиление конкуренции и замедление экономики, что привело к снижению прибыли. Планируется также сокращение площади офисов.

На прошлой неделе новый владелец соцсети Twitter Илон Маск уволил несколько тысяч сотрудников.