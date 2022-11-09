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США

Массовое сокращение кадров в корпорации Meta

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 Euronews
Марк Цукерберг сообщил о массовом увольнении сотрудников Meta
Марк Цукерберг сообщил о массовом увольнении сотрудников Meta   -   Авторское право  Tony Avelar/AP

Корпорация Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, уволит более 11 тысяч человек в рамках массового сокращения кадров и минимизации расходов, это примерно 13% сотрудников.

В письме главы корпорации Марка Цукерберга, опубликованном на сайте компании, говорится также о продлении запрета на трудоустройство. 

По словам Цукерберга, одной из причин такого решения стали ошибочные инвестиции в онлайн-торговлю во время пандемии COVID-19, а также усиление конкуренции и замедление экономики, что привело к снижению прибыли. Планируется также сокращение площади офисов. 

На прошлой неделе новый владелец соцсети Twitter Илон Маск уволил несколько тысяч сотрудников.