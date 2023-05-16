Турция идёт ко второму туру выборов глубоко поляризованной

Турция готовится ко второму туру президентских выборов. Общество идёт к ним глубоко поляризованным. Впервые за 20 лет правления Эрдогана у оппозиции появился шанс на успех.

После напряжённого первого тура президентских выборов, в котором ни одному из кандидатов набрать более половины голосов не удалось, Турция готовится ко второму. Голосование 28 мая должно определить, каким путём пойдёт дальше 85-миллионная глубоко поляризованная страна.

Что думают жители Стамбула о результатах первого голосования ?

- Думаю, это было ожидаемо. Потому что на самом деле эта нация — нация, которая знает, чего хочет. У этой нации есть два противоположных взгляда. Мы живем в демократической стране. На выборах, на которых каждый мог свободно выражать свое мнение, это был ожидаемый результат.

- Несмотря на все негативные события в стране, мы все равно проиграли из-за того, что выдвинули не того человека. Мы должны были победить с большим перевесом, но, на мой взгляд, мы проиграли эти выборы.

- Я лично не хотел второго тура выборов. У нас должно было быть 50 процентов плюс один голос. Я вот думаю, что незачем испытывать этот стресс ещё 14 дней. Если Бог даст, Эрдоган победит во втором туре с большим перевесом.

Второй тур должен определить, сменит ли Турция проводящийся вот уже два десятилетия курс, взятый Эрдоганом, как она будет справляться с кризисом и растущей стоимостью жизни, какие отношения будет развивать с Западом, с Россией и с Ближним Востоком. Аналитики отмечают, что впервые за всё время правления Эрдогана у оппозиции есть шанс на успех.