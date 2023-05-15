Турция: в ожидании второго тура, но интрига сохраняется

Euronews

Скорее всего, Турции не избежать второго тура президентских выборов, но пока не подсчитаны все 100% бюллетеней, все может измениться. Пока ни один из кандидатов не преодолел 50%-й порог

В Турции продолжается подсчет голосов на выборах президента. Но пока ни один из кандидатов не смог преодолеть необходимый для победы 50-процентный порог. Интрига сохранятся, неподсчитанными остаются около 1,3% бюллетеней, в основном тех, кто голосовал за рубежом.

По последним данным, разрыв между основными претендентами — Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу — сократился до 4,3%. Лидирует, по-прежнему, нынешний глава государства.

Выступая перед своими сторонниками, Эрдоган призвал ждать окончательных итогов первого тура, но, по его словам, готов сразиться и в решающей схватке через 2 недели, если так решат избиратели.

Мы твердо уверены, что будем продолжать служить нашей нации в течение следующих 5 лет Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Если второго тура Турции не избежать, то решающими окажутся голоса избирателей, поддержавших двух других кандидатов Синана Огана (более 5%) и Мухаррема Индже (около 0,5%) (снялся с выборов незадолго до дня голосования).

Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу призвал к прекращению неопределенности и заявил, что выиграет выборы во втором туре.

Если наша нация скажет второй тур, мы с радостью примем это. Мы обязательно выиграем эти выборы во втором туре. Все это увидят Кемаль Кылычдароглу лидер Республиканской народной партии

Выборы проходят на фоне растущей инфляции и после двух разрушительных землетрясений, из-за которых правительство подверглось серьезной критике.