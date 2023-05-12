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Турция

Турция: что думают о выборах в зоне землетрясения?

Многие жители Антакьи, выжившие в землетрясении, живут в палаточных городках.
Многие жители Антакьи, выжившие в землетрясении, живут в палаточных городках.   -  Авторское право  AP Photo
 Euronews Serbia

Жители пострадавшей от землетрясения турецкой Антакьи рассказывают о своих проблемах и о том, за кого они будут голосовать на предстоящих выборах.

Антакья в самой южной части турецкого побережья Средиземного моря была известна как один из самых красивых городов страны, но в феврале этого года она больше всего пострадала от разрушительного землетрясения. Те, кто остался здесь , пытаются вновь встать на ноги.

"Мы живём не в палаточном городке, мы живём в фургоне, потому что палатка протекала. Ждём контейнерный дом", - говорит Мехмет, владелец магазина. 

Эмина управляет кафе. Ей повезло: её дом в старой части города пострадал меньше. Она говорит, что жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Выборы для неё не представляют дилеммы:

"Есть человек, который управляет страной и хорошо справляется со своей задачей, я буду голосовать за него, и это - Эрдоган".

Многие живут в палаточных городках или контейнерах, предоставленных государством. Некоторые сами купили палатки и живут за пределами государственных лагерей. Садет Гювен вернулась из другого города только для того, чтобы проголосовать.

"Мы через многое прошли, у всех дома разрушены, и нет никакой помощи или чего-либо ещё, - говорит она. - Никто не пришёл и ничего у нас не спросил. Я буду голосовать за Кылычдароглу".

Те, кто целыми днями помогает людям, живущим в палатках или контейнерах, говорят, что неравенство и раскол в стране растут.

Мурсель Чнетин работает в гуманитарной организации: 

"За 21 год правления ПСР люди по всей стране были разделены, - говорит он. - К сожалению, мы ещё не преодолели раскол, и у нас сложный предвыборный период".

Правящая партия обещает через год построить новые дома и ввести длительный срок погашения кредита за приобретаемое жильё. Оппозиция предлагает, чтобы оно было прдеоставлено людям бесплатно. Насколько избиратели поверили этим обещаниям, станет ясно после воскресных выборов.

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