Куб: Подделки и фейки на выборах в Турции

Вышедшие во второй тур на выборах в Турции кандидаты обвиняют друг друга в подделках и фейках.

В Турции назначен второй тур голосования после того, как ни президент Реджеп Тайип Эрдоган, ни его главный соперник Кемаль Кылычдароглу не смогли получить большинство голосов на воскресных президентских выборах.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в стране впервые в истории назначен второй тур выборов.

До сих пор избирательная кампания была омрачена дезинформацией с обеих сторон.

Одним из самых вирусных видео стал этот ролик в Твиттере. В нем утверждается, что Кемаль Кылычдароглу говорит зрителям: "Давайте вместе придем к избирательной урне".

Позже в ролике появляется Мурат Карайылан, один из основателей Рабочей партии Курдистана, которая считается террористической организацией в Турции, Европейском союзе и США. Смотрите сами.

Реджеп Тайип Эрдоган даже поделился этим роликом на митинге, спросив при этом толпу, будут ли они голосовать за кандидата, которого поддерживает террористическая организация.

Но, как доказали многочисленные сайты по проверке фактов, этот ролик был сделан в "Фотошопе" из двух разных видео.

Кылычдароглу, в свою очередь, обвинил "российских иностранных хакеров", завербованных командой Эрдогана. Он написал в Твиттере:

Дорогие российские друзья, вы стоите за монтажом, заговором, контентом Deep Fake и пленками, которые были разоблачены в Турции. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, уберите свои руки от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу".

Эрдоган ответил аналогичным образом, утверждая, что "армия троллей" работает на его соперника.

Эксперты не уверены, что подобная тактика дезинформации повлияла на ход выборов, однако, по словам Суэй Булугурис, руководителя британской НПО "Статья 19", она оказала влияние на турецкое общество.

"Надо отметить, что оппозиционная коалиция стала мишенью в большей степени, чем правительственная коалиция, - говорит Суэй Булугурис. - _Думаю, что, как и всегда, основными мишенями_этой политической дезинформации обычно становятся избиратели, не имеющие четкой позиции или те, которые могут изменить мнение после распространения такого рода недостоверной, ложной информации. Цель в том, чтобы повлиять на их мнение и решение при голосовании. Мы не можем сказать, отразилось ли это на окончательных результатах выборов, но этот фейк определенно оказал серьезное влияние на поляризацию в обществе."

Второй тур голосования на президентских выборах, которые считаются одними из самых важных за последние десятилетия, назначен на 28 мая.