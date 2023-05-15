Второй тур выборов в Турции объявлен официально

Избирательная комиссия страны подтвердила необходимость второго тура на президентских выборах, после того как в первом туре ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный порог.

Избирательная комиссия подтверждает, что на президентских выборах в Турции будет второй тур. Как заявил председатель комиссии, подсчёт голосов практически завершен и ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Президент страны Реджеп Эрдоган не дотянул до порога всего полпроцента, а его основной соперник Кемаль Кылычдароглу отстал от него всего на четыре пункта.

Голосование стало своего рода вотумом доверия народному лидеру, который находится у власти уже 20 лет. Эрдоган хочет добиться переизбрания на ещё один пятилетний срок, несмотря на экономический кризис и негодование многочисленных жертв землетрясения, потрясшего юго-восточные районы Турции в феврале.

Как ни странно, большинство опросов накануне голосования предрекали победу Кемалю Кылычдароглу, которого поддерживает широкая, но хрупкая коалиция. Но Эрдоган доказал, что контролирует не только нити власти. Не подвергая сомнению достоверность результатов голосования, наблюдатели ОБСЕ тем не менее критикуют "тенденциозность" турецких СМИ и работу турецкой прессы с нарушением избирательных прав некоторых кандидатов и кандидатов от оппозиции.