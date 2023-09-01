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28 мигрантов спасены у острова Самос

Мигранты, пересекающие Эгейское море на надувной лодке.
Мигранты, пересекающие Эгейское море на надувной лодке. Авторское право Jeremias Gonzalez/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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8 детей в числе других мигрантов спасла греческая береговая охрана у острова Самос в Эгейском море.

Греческая береговая охрана (HCG) спасла в четверг 28 мигрантов в Эгейском море к северо-востоку от острова Самос. Они пытались переправиться в резиновой лодке.

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Все спасённые - 16 мужчин, 4 женщины, и 8 детей - были доставлены в порт Малагарио на Самосе. Сообщается, что все они здоровы. После медосмотра мигранты были направлены в следственный изолятор на острове. 

За последние недели греческая береговая охрана провела уже несколько подобных спасательных оепраций.

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