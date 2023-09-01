28 мигрантов спасены у острова Самос

8 детей в числе других мигрантов спасла греческая береговая охрана у острова Самос в Эгейском море.

Греческая береговая охрана (HCG) спасла в четверг 28 мигрантов в Эгейском море к северо-востоку от острова Самос. Они пытались переправиться в резиновой лодке.

РЕКЛАМА

Все спасённые - 16 мужчин, 4 женщины, и 8 детей - были доставлены в порт Малагарио на Самосе. Сообщается, что все они здоровы. После медосмотра мигранты были направлены в следственный изолятор на острове.

За последние недели греческая береговая охрана провела уже несколько подобных спасательных оепраций.