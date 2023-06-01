Карта военных действий: "Ахмат" сменит "Вагнера"

Euronews

Чеченские силы, вероятно, получили приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта после отвода сил "Вагнера".

"Российское военное командование, вероятно, отдало приказ силам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова начать наступательные операции в Украине после вывода сил группы Вагнера из Бахмута", - сообщает ISW.

Кадыров заявил, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области. Он добавил, что чеченские силы "Ахмат" переброшены на Марьинское направление юго-западнее Донецка.

Кадыров отметил, что российское военное командование отдало приказ российским войскам, Росгвардии и чеченским силам "Ахмат" начать наступательные действия вдоль линии фронта, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Кадыров сказал, что в Украине находится 7 тысяч чеченцев.

ISW пишет: "Если эти утверждения близки к действительности, его силы не смогут успешно провести несколько значительных наступательных операций".

Заявленное возвращение чеченских сил к наступательным операциям выведет кадыровских бойцов из почти годичного перерыва в участии в интенсивных боевых действиях.

Чеченские силы в основном действовали в тылу после участия в боях за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.

ISW сообщает: "Кремль, возможно, пытается вновь ввести кадыровцев в качестве главной наступательной силы после кульминации сил "Вагнера" и их отвода с линии фронта.

Кремль, возможно, также пытается вновь подчеркнуть федеральную власть над чеченскими силами".