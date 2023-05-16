Больше оружия для Украины: Зеленский завершил турне по Западной Европе

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Украинский президент заручился военной и политической поддержкой Лондона, Парижа, Рима и Берлина. Белый дом называет Иран главным военным спонсором России

Украина получит больше оружия, политической поддержки и защиты для народа.

Владимир Зеленский завершил турне по Западной Европе переговорами в Чекерсе — официальной загородной резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Украинский президент добивался большей военной помощи от Лондона, Парижа, Берлина и Рима и, по его словам, получил ее.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Три долгих дня - и наши воины, наше государство становятся сильнее. Я уверен - гораздо сильнее. Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами: больше нового, мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей. Больше политической поддержки.

Президент Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция будет продолжать помогать Украине в противостоянии с Россией.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

— Мы решили поставить новые боеприпасы. Мы также решили, и особенно сейчас, создать вместе с украинцами на востоке страны элементы для обучения их войск, для обучения батальонов, которые будут руководить контрнаступлением и сопротивлением, а также для ремонта техники, орудий — потому что это тоже нужно Украине.

Представитель Белого дома по национальной безопасности предупредил, что Иран и Россия расширяют свое беспрецедентное оборонное партнерство.

По его словам, Тегеран остается главным военным спонсором Кремля и поставляет ему артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине.

В оккупированном Крыму отмечают пятилетнюю годовщину открытия Керченского моста, соединяющего полуостров с материковой Россией.

В прошлом году он был поврежден в результате взрыва грузовика. Российские власти назвали произошедшее терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. Киев свою причастность к инциденту отрицает.