Эрдоган и Кылычдароглу на пути ко второму туру

В Турции грядёт второй тур президентских выборов. Он пройдёт через две недели. Ни один из кандидатов больше половины голосов не набрал.

Второй тур президентских выборов состоится в Турции через две недели. Первый прошёл на напряжённом внутриполитическом фоне, и теперь страна готовится к очередному испытанию на ещё большем накале страстей.

Два основных претендента на пост главы государства действующий президент Эрдоган и лидер оппозиции Кылычдароглу не смогли набрать более 50% голосов. После подсчёта 99% бюллетеней у Эрдогана около 49%, и 45% у Кылычдароглу, который обвиняет своего соперника в "блокировании волеизъявления народа".

Наташа Жулич Банович, Euronews:

"Вчера на избирательные участки пришли 87% граждан Турции, и это был напряжённый день выборов, когда начали поступать результаты. Сначала они показывали его комфортное преимущество для Эрдогана, но потом оно начало медленно таять. А около 10 часов вечера поддержка упала ниже 50%. Итак, предварительные результаты - пока ещё предварительные - говорят, что у действующего президента 49,3% голосов, а у Кылычдароглу - 45%. Что касается парламента, то партия ПСР потеряла 28 мест. Но в целом правящий альянс сохранит большинство".