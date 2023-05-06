Турция и Сирия: три месяца спустя после землетрясений

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Сначала - обеспечить продовольствием, потом - помочь в преодолении психологических травм. Как в Турции и Сирии справляются с последствиями землетрясений

Турция и Сирия до сих пор не не оправились после серии разрушительных землетрясений, которые произошли здесь три месяца назад.

48-часовые подземные толчки вызвали землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6. Это привело к гибели не менее 50 000 человек на юге Турции. Более 7 000 человек стали жертвами стихии и на северо-западе Сирии, в регионе, где уже который год идет гражданская война.

Дженнифер Хиггинс, координатор по связям с общественностью в Сирии, Международный комитет спасения:

"Это регион, где конфликт продолжается уже более десяти лет. И я думаю, что очень важно помнить: практически невозможно отделить потребности, которые существовали на северо-западе Сирии до землетрясения, от потребностей после землетрясения. Даже до землетрясения, по крайней мере 4,1 миллиона человек на северо-западе Сирии, что составляет около 90% населения, зависели от гуманитарной помощи для удовлетворения своих самых основных потребностей.

Это также район, где проживает огромное количество внутренне перемещенных лиц. Многие из них живут с глубокими физическими и психологическими шрамами, полученными в результате более чем десятилетнего конфликта, и они меняли место жительство много раз еще до этого землетрясения."

В Турции были разрушены более 100 000 зданий. Многие возлагают вину на политику правительства по предоставлению свободы застройки при планировании, что позволило подрядчикам обойти строительные нормы.

Согласно отчету ООН, были эвакуированы около 3 миллионов турок, но 20 % переселенцев сейчас возвращаются домой, в пострадавшие районы.

Регина Де Доминицис, представитель ЮНИСЕФ в Турции:

"Мы видим насыщенную динамику перемещений на севере страны вокруг Измира, Анкары, Стамбула, Коньи. И мы как ЮНИСЕФ можем отследить это с большой точностью, особенно потому что мы следим за набором детей в школы. И, безусловно, есть надежда, что в процессе реконструкции могут быть созданы новые рабочие места".

14 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу встретятся на президентских выборах.

Эродоган пришел к власти двадцать лет назад на фоне общественного возмущения по поводу ошибок правительства во время предыдущего землетрясения. Теперь, похоже, ситуация изменилась и уже его политическое будущее поставлено на карту. По оценкам экспертов, только затраты на реконструкцию разрушенного составят около 90 миллиардов евро.

В краткосрочной перспективе в обеих странах обеспечение людей продовольствием и вопросы санитарии - приоритеты. Но в долгосрочной перспективе жизненно важной станет психологическая социальная поддержка пострадавших для снижения последствий многолетних травм.