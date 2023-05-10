ЧМ по дзюдо в Катаре: шестое золото Агбеньену и защита титула Григалашвили

В четвертый день соревнований золотые награды чемпионата мира по дзюдо завоевали француженка Кларисс Агбеньену и Тато Григалашвили из Грузии.

Столица Катара Доха, принимающая в этом году чемпионат мира по дзюдо, представляет собой сочетание современности и традиционной культуры. Катар сумел сохранить свое многовековое наследие и в то же время продолжает внедрять инновации.

Оживленные базары предлагают заглянуть в удивительный мир восточной торговли. Лабиринты переулков манят туристов. Старое и новое органично сосуществуют.

В последние годы Катар стал уделять большое внимание спорту. В прошлом году здесь состоялся чемпионат мира по футболу, в эти дни Доха принимает мировое первенство по дзюдо.

Местная федерация пригласила детей посмотреть поединки мировых звезд в надежде, что это пробудит в них интерес к этому виду спорта.

Непобедимая Агбеньену

В четвертый день соревнований решалась судьба золотых наград в весовой категории до 63 кг среди женщин.

Пятикратная чемпионка мира и победительница олимпийских игр из Франции Кларисс Агбеньену на пути к финалу не позволила ни одной из своих соперниц провести успешный прием на оценку, несмотря на то что все поединки были непростыми и продолжались не менее трех минут.

Андрея Лешки из Словении тоже выглядела великолепно весь день. Одну из схваток одна завершила броском на оценку "иппон" уже на 17-й секунде.

Решающий поединок стал повторением финала 2021 года в Венгрии. Тогда на татами тоже вышли Лешки и Агбеньену. Победительницей из этой схватки - как и два года назад - вышла француженка. Для нее это был уже восьмой финал на чемпионатах мира. Шесть она выиграла.

Член исполнительного комитета Международной федерации дзюдо Жан-Люк Руже вручил медали победительнице и призеркам.

Я очень горжусь тем, что вернулась сюда уже в статусе матери и что сегодня у меня шестая золотая медаль чемпионатов мира Кларисс Агбеньену шестикратная чемпионка мира по дзюдо

В июне прошлого года Агбеньену родила дочь, которую взяла с собой на турнир в Доху.

Третий бельгийско-грузинский финал

Бывший чемпион мира бельгиец Маттиас Кассе приехал в Доху, чтобы вернуть себе титул лучшего дзюдоиста планеты в весовой категории до 81 кг.

В финале его ждал действующий чемпион мира Тато Григалашвили из Грузии, который не собирался легко расставаться с титулом.

Этот поединок стал третьим подряд финалом бельгийца и грузина. Первый выиграл Кассе, второй - Григалашвили.

В этот день сильнее вновь оказался грузинский дзюдоист. Медали победителю и призерам вручил вице-президент Международной федерации дзюдо Ласло Тот.

Чемпион мира Тато Григалашвили и призеры в весе до 81 кг AP

"Воспоминания от Дохи потрясающие. В 2021 году я выиграл здесь World Masters, и этот город стал для меня особенным. Теперь я защитил здесь свой титул чемпиона мира. В этой стране фантастическая атмосфера, и я надеюсь, что в будущем вернусь сюда за новыми наградами. Большое спасибо Катару и Дохе", - сказал Григалашвили после церемонии награждения.

В четверг 11 мая в столице Катара мы узнаем имена чемпионов мира в весе до 70 кг среди женщин и до 90 кг среди мужчин.