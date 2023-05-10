ЧМ по дзюдо в Катаре: шестое золото Агбеньену и защита титула Григалашвили

В четвертый день соревнований золотые награды чемпионата мира по дзюдо завоевали француженка Кларисс Агбеньену и Тато Григалашвили из Грузии.
Столица Катара Доха, принимающая в этом году чемпионат мира по дзюдо, представляет собой сочетание современности и традиционной культуры. Катар сумел сохранить свое многовековое наследие и в то же время продолжает внедрять инновации.
Оживленные базары предлагают заглянуть в удивительный мир восточной торговли. Лабиринты переулков манят туристов. Старое и новое органично сосуществуют.
В последние годы Катар стал уделять большое внимание спорту. В прошлом году здесь состоялся чемпионат мира по футболу, в эти дни Доха принимает мировое первенство по дзюдо.
Местная федерация пригласила детей посмотреть поединки мировых звезд в надежде, что это пробудит в них интерес к этому виду спорта.
Непобедимая Агбеньену
В четвертый день соревнований решалась судьба золотых наград в весовой категории до 63 кг среди женщин.
Пятикратная чемпионка мира и победительница олимпийских игр из Франции Кларисс Агбеньену на пути к финалу не позволила ни одной из своих соперниц провести успешный прием на оценку, несмотря на то что все поединки были непростыми и продолжались не менее трех минут.
Андрея Лешки из Словении тоже выглядела великолепно весь день. Одну из схваток одна завершила броском на оценку "иппон" уже на 17-й секунде.
Решающий поединок стал повторением финала 2021 года в Венгрии. Тогда на татами тоже вышли Лешки и Агбеньену. Победительницей из этой схватки - как и два года назад - вышла француженка. Для нее это был уже восьмой финал на чемпионатах мира. Шесть она выиграла.
Член исполнительного комитета Международной федерации дзюдо Жан-Люк Руже вручил медали победительнице и призеркам.
В июне прошлого года Агбеньену родила дочь, которую взяла с собой на турнир в Доху.
Третий бельгийско-грузинский финал
Бывший чемпион мира бельгиец Маттиас Кассе приехал в Доху, чтобы вернуть себе титул лучшего дзюдоиста планеты в весовой категории до 81 кг.
В финале его ждал действующий чемпион мира Тато Григалашвили из Грузии, который не собирался легко расставаться с титулом.
Этот поединок стал третьим подряд финалом бельгийца и грузина. Первый выиграл Кассе, второй - Григалашвили.
В этот день сильнее вновь оказался грузинский дзюдоист. Медали победителю и призерам вручил вице-президент Международной федерации дзюдо Ласло Тот.
"Воспоминания от Дохи потрясающие. В 2021 году я выиграл здесь World Masters, и этот город стал для меня особенным. Теперь я защитил здесь свой титул чемпиона мира. В этой стране фантастическая атмосфера, и я надеюсь, что в будущем вернусь сюда за новыми наградами. Большое спасибо Катару и Дохе", - сказал Григалашвили после церемонии награждения.
В четверг 11 мая в столице Катара мы узнаем имена чемпионов мира в весе до 70 кг среди женщин и до 90 кг среди мужчин.