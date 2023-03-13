Турция: президент Эрдоган обещает восстановить разрушенные землетрясением города

Города, разрушенные в результате землетрясения, будут восстановлены. Такое обещание дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посещая палаточные лагеря в наиболее пострадавшей от стихии провинции Хатай.

Сотни тысяч людей в 11 регионах Турции сейчас вынуждены укрываться в палатках или других временных жилищах. Оппоненты обвиняют Эрдогана и его правительство в том, что они не подготовили подверженную землетрясениям страну к возможной катастрофе.

Землетрясение произошло 6 февраля в Турции и Сирии. В Турции число жертв стихии по официальным данным достигло 48 тысяч. Разрушены 50 тысяч зданий. В Сирии погибли не менее 6 тысяч человек.

16 марта в Брюсселе состоится международная конференция доноров для сбора средств на восстановление пострадавших районов.

По оценкам Всемирного банка, землетрясение нанесло ущерб примерно в 35 миллиардов долларов. Турецкие деловые издания называют сумму в 45 миллиардов долларов.