Лидер турецкой оппозиции обещает перемены

Euronews

Лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу провёл предвыборный митинг в Стамбуле. Поддержать его пришли тысячи людей и лидеры 5 оппозиционных партий.

Несмотря на дождливую погоду, тысячи людей собрались в субботу в Стамбуле, чтобы поддержатьм Кемаля Кылычдароглу - лидер турецкой оппозиции и Республиканской народной партии принял участие в предвыборном митинге в городском парке Малтепе Орхангази. Помимо него, здесь присутствовали также лидеры 5 других партий оппозиционного альянса, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и мэр Анкары Мансур Яваш, однопартиец Кылычдароглу. Они выразили ему свою поддержку.

Кылычдароглу обещает перемены, и это привлекает к нему всё больше сторонников:

_"Предстоящие выборы действительно важны. Мы говорим, что это наши последние выборы. Надеюсь, эта система изменится".

_

"Мы устали. Мы устали слышать оскорбления в адрес женщин, в адрес наших детей. Мы устали от безработицы наших детей, от убийств женщин. Что я могу ещё сказать?"

"Последние 20 лет наши права, справедливость, свобода - всё это постепнно исчезает и исчезает".

Некоторые из последних опросов показывают, что Кемаль Кылычдароглу впервые опережает действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который 20 лет бессменно правит страной - сначала в качестве премьера, а затем главы государства.

Эрдоган проведёт свой предвыборный митинг в воскресенье в Национальном саду аэропорта Ататюрк в Стамбуле.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.