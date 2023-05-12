Израильтяне и палестинцы не прекращают эскалацию насилия. 30 человек убиты в секторе Газа, из них 10 - мирные жители, в Израиле погиб один человек.

Израиль и сектор Газа переживают четвёртый день самой сильной эскалации насилия за последние месяцы, в результате которой в палестинском анклаве погибло не менее 30 человек.

Погиб также один израильтянин в Рехвоте - ракета, выпущенная из Газы, попала в здание. Это первая жертва в Израиле с начала операции, которую в еврейском государстве называют "контртеррористической".

Среди погибших палестинцев 10 мирных жителей, что ООН назвало неприемлемым.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь ООН:

"То, что мы хотим увидеть, — это прекращение боевых действий. Мы глубоко обеспокоены и осуждаем все случаи гибели мирных жителей, которые мы наблюдаем, и важно, чтобы все вовлечённые стороны соблюдали международное право".

Израильские военные утверждают, что им удалось убить двух палестинских командиров - Али Гали и Ахмеда Абу Дакку (высших руководителей "Бригад Аль-Кудс", вооруженного крыла радикальной организации "Исламский джихад") и по меньшей мере 9 других палестинских боевиков.

Насилие продолжалось в четверг вечером, несмотря на попытки Египта добиться прекращения огня.