Израиль - сектор Газа: эскалация насилия растёт

Боевые действия между Израилем и сектором Газа не прекращаются. Убит командир "Исламского Джихада". Стороны на перемирие не идут.

Высокопоставленный член радикальной палестинской организации "Исламский Джихад" и двое его соратников погибли в результате авиаудара Израиля по сектору Газа. Израильские военные заявили, что речь идёт о командире ракетного отряда исламистовАли Гали. Организация подтвердила, что он погиб во время утреннего обстрела в четверг.

Накануне израильская система ПВО "Железный купол" перехватила сотни ракет, выпущенных из сектора Газа. Армия Израиля и палестинцы продолжают вести интенсивный трансграничный огонь, по меньшей мере 24 палестинца убиты в результате самой сильной эскалации насилия на территории сектора за последние месяцы.

Хотя большинство ракет из Газы были перехвачены, некоторые из них прорвались, причинив значительный ущерб.

Офис Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выразил "глубокую обеспокоенность" насилием и предупредил Израиль, что он должен соблюдать международное право. Он также осудил "неизбирательный запуск ракет из Газы" по территории еврейского государства.

Египет, который часто выступал посредником между сторонами, вновь попытался навести мосты и добиться прекращения огня, но усилия по достижению перемирия , похоже, не достигли цели, поскольку боевые действия усилились поздно вечером в среду, и ни одна из сторон не проявила намерения остановиться.